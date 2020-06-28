«Бавария» завершила чемпионат с несколькими рекордами

«Бавария», выигравшая завершившийся чемпионат Германии, установила несколько рекордов. По числу побед в Бундеслиге мюнхенцы обошли все остальные клубы вместе взятые – 29 побед против 28.

«Бавария» досрочно оформила чемпионство в этом сезоне, а в последнем матче турнира разгромила «Вольфсбург», доведя количество забитых мячей в этом розыгрыше Бундеслиги до 100, а 34 из них записал на свой счет нападающий Роберт Левандовски, ставший лучшим бомбардиром турнира. Команда Ханса-Дитера Флика набрала 82 очка, оторвавшись от «Боруссии» Д, занявшей второе место, на 13 баллов.

Ханс-Дитер Флик установил также рекорд «Баварии», он стал первым тренером клуба, который имеет 25-матчевую серию без поражений во всех турнирах. Флик превзошел достижение Хосепа Гвардиолы (24 игры без поражений).

Кроме того, полузащитник «Баварии» Томас Мюллер за сезон сделал 21 результативную передачу. Немец повторил рекорд Бундеслиги по числу голевых пасов за сезон.

По итогам немецкого чемпионата в Лигу чемпионов квалифицировались: «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Боруссия» М. В Лигу Европы попали напрямую «Байер» и «Хоффенхайм», а «Вольфсбург» возьмет старт в этом турнире с квалификации.

Источник: Главная Ставка

Фото: твиттер «Баварии»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею