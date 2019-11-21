Березовский сменил Точилина на посту главного тренера «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал отставку Александра Точилина и свое назначение. По словам Березовского, «все подталкивало к переменам в нашей команде».

«Руководство футбольного клуба «Сочи» приняло решение с 20 ноября освободить Александра Точилина от выполнения обязанностей главного тренера команды», — говорится на официальном сайте клуба. – Выполнять функции главного тренера «Сочи» в оставшихся матчах осенне-зимней части чемпионата будет Роман Березовский».

⚡ Александр Точилин подал заявление об отставке.

Ближайшие три матча Российской Премьер-Лиги исполняющим обязанности главного тренера будет Роман Березовский. pic.twitter.com/GOZTAHhbcf — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 20, 2019

«Что не получилось у Точилина? Много чего получалось, но в последнее время была утрачена связь с командой, общая атмосфера в связи с поражением (от ЦСКА – 2:3) негативно сказывалась на общекомандном состоянии, — приводит слова Романа Березовского Sport24. — Это все нагнетало, и, наверное, определенные изменения требовались. Тренерская судьба такая, что этот момент рано или поздно настает. Главное – продолжать набираться опыта и делать свою тренерскую работу. Александр Точилин проделал большую работу в «Сочи» и дал многое клубу».

«Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров у команды 13 очков. В следующем туре «Сочи» встречается с «Уфой» в гостях.

Источник: ФК «Сочи»

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