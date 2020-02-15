«Боруссия» Дортмунд повторила рекорд Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Айнтрахт» (4:0) в 22-м туре чемпионата Германии. «Шмели» повторили рекорд Бундеслиги, забив в 22 матчах 63 мяча.

«Боруссия» повторила достижение, которое принадлежит сразу двум клубам: «Баварии» (сезон 1973/74) и «Гамбургу» (сезон-1981/82).

К высокой результативности «шмелей» имеет прямое отношение норвежский форвард Эрлинг Холанд. 19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах. Всего Холланд на данный момент провел 6 официальных матчей за «Боруссию» и забил в пяти из них. Всего на его счету 9 голов.

«Моя мечта – стать одним из лучших игроков в мире. Я говорил себе это всю свою жизнь и знал, когда был молодым, что я хорош. Но это долгий путь, — говорит Эрлинг Холланд. — Когда я получил свой первый профессиональный контракт в «Брюне», подумал, что это хорошо. С другой стороны, это ничто по сравнению с другими. В «Зальцбурге» я начал забивать много голов. Однако стоит смотреть на вещи реалистично. Взять Мбаппе – он забивает и бьет рекорды в Лиге 1. Так что понимаешь, что всегда можно достичь более высокого уровня в футболе».

В нынешней таблице чемпионата Германии «Боруссия» занимает 2-е место, имея в своем активе 42 очка.

Источник: Официальный сайт Бундеслиги

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