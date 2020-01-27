Братья Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

Легендарные защитники красно-синих Алексей и Василий Березуцкие вернулись в армейский клуб спустя полтора года после завершения карьеры футболистов. Они назначены заместителями генерального директора Романа Бабаева по спортивным вопросам.

«Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления, — сказал Василий Березуцкий. — 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе».

«Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА, — отметил Алексей Березуцкий. — Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом».

Братья-близнецы Василий и Алексей Березуцкие выступали за ЦСКА более 15 сезонов подряд, по шесть раз выигрывали чемпионат и Суперкубок России , 7 раз завоевывали Кубок страны, а также Кубок УЕФА. Футбольную карьеру братья-защитники завершили в 2018 году. Потом помогали Леониду Слуцкому тренировать голландский «Витесс».

Источник: ПФК ЦСКА

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