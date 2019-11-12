Черчесов уговаривает Акинфеева сыграть на Евро-2020

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев может вновь сыграть за сборную России. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов звонил голкиперу и уговаривал его вернуться в сборную на чемпионат Европы-2020.

33-летний Игорь Акинфеев пока отказывается. Однако, может поменять свое мнение, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на людей из окружения футболиста. Вратарь ЦСКА объявил о завершении карьеры в сборной России в октябре 2018 года. В состав национальной команды он провел 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей.

Сейчас в сборной России сложилась непростая ситуация с вратарями. Основной голкипер национально команды – натурализованный бразилец Гилерме в матчах за «Локомотив» допустил несколько грубых ошибок. Вратарь «Зенита» Андрей Лунев потерял место в основе клуба. Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев, находящийся хорошей форме, не имеет опыта выступления за сборную России.

Недавно Гилерме назвал Акинфеева великим вратарем и заявил, что тому «всегда есть место в сборной».

К ближайшим матчам отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино в составе сборной России готовятся три вратаря: Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Источник: «Бизнес Online»

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