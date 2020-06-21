COVID-19 рушит планы, «Зенит» громит ЦСКА

Возобновился турнир РПЛ. В состоявшемся 23-м туре случилось несколько громких событий: разгром «Сочи» молодежного состава «Ростова» (10:1), перенос встречи «Краснодара» и «Динамо», уверенная победа «Зенита» над ЦСКА (4:0), а также успешный дебют нового главного тренера «Локомотива» Марко Николича.

«Сочи» отказался согласовать с «Ростовом» перенос игры из-за того, что в основной состав команды из Ростова-на-Дону вынужден был сесть на двухнедельный карантин из-за заражения шести игроков COVID-19. В итоге в Сочи приехал молодежный состав «Ростова», разбавленный юными игроками клубной Академии. «Сочи» победил со счетом 10:1, а Александр Кокорин забил свои 100-й, 101-й и 102-й мячи в карьере. А вратарь «Ростова» Денис Попов, хотя и пропустил десять мячей, но сумел отразить пенальти от Антона Заболотного, а потом и вовсе побить рекорд РПЛ по сейвам за один матч — 15!

Неподражаемый Денис Попов побил рекорд по сейвам в истории РПЛ 🤩 Также наш голкипер отбил третий пенальти за год, два других пришлись на матчи молодежного первенства! Просто лучший 🔥 #МыРостов pic.twitter.com/IqC8wi8JlQ — Football Club Rostov (@rostovfc) June 19, 2020

«Динамо», в отличие от «Ростова», удалось согласовать перенос своей встречи по той же причине карантина. У «бело-голубых» от COVID-19 пострадали три игрока, а всех остальных закрыли на базе. Однако «Краснодар» пошел навстречу сопернику и не возражал сыграть матч 23-го тура 19 июля.

Лидер чемпионата «Зенит» уверенно разобрался с ЦСКА (4:0), дубль сделал Малком. После этой игры главный тренер армейцев Виктор Гончаренко собрался в отставку. Возможно, он останется до конца чемпионата, но при форс-мажоре его готов заменить Сергей Овчинников.

«Локомотив» с новым главным тренером Марко Николичем обыграл «Оренбург». Героем встречи стал Алексей Миранчук, забивший единственный мяч (1:0).

В остальных встречах 23-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:4), «Урал» — «Рубин» (1:2), «Арсенал» — «Спартак» (2:3), «Уфа» — «Тамбов» (2:1).

Лидирует в РПЛ — «Зенит» с 53 очками, на втором месте – «Локомотив» — 44 балла, на третьей позиции – «Краснодар» — 41, имеющий матч в запасе, «Ростов» — четвертый – 38, а ЦСКА – на пятом месте – 36, «Спартак» — шестой – 31.

Следующий тур состоится с 26 по 28 июня, а центральной его встречей станет противостояние ЦСКА и «Динамо», если бело-голубые выйдут из карантина. Также интересной игрой обещает быть «Рубин» — «Локомотив».

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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