ЦСКА возмущен работой арбитра Вилкова, а «Зенит» призывает потерпеть

Руководители ЦСКА и «Зенита» Роман Бабаев и Александр Медведев дали разные оценки судейству Михаила Вилкова в в матче 15-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев остался недоволен работой арбитра, заявив, что армейский клуб потребует у РФС объяснить ошибки, допущенные Вилковым в в пользу «Зенита»? «Планируем ли подавать жалобу на судейство? Планируем, но не жалобу, а требование объяснить ошибки и двойные стандарты».

«Была хорошая игра, отличный стадион, великолепная футбольная атмосфера. Но, к сожалению, в очередной раз матч был подпорчен необъективным судейством. И самое печальное, что, как выясняется, даже VAR не в состоянии исправить ситуацию, если в тех или иных моментах использовать его по принципу трех обезьян, — отметил Бабаев. — А Виталию Мешкову, который как раз был судьей VAR в этом матче, наверное, нравятся сцены насилия в отношении игроков ЦСКА. То он не заметил, как Чалову сломали нос в штрафной в нашем матче с «Сочи» и даже не поинтересовался, почему у футболиста все лицо в крови, то решил не обращать внимания, как Облякова бьют сзади шипами прямой ногой, что также привело к рваной ране и кровотечению».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил: «У нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования»,

В матче «Зенита» — ЦСКА на 7-й минуте арбитр Михаил Вилков не удалил нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, который жестко нарушил правила на полузащитнике москвичей Иване Облякове, наступив ему на икроножную мышцу. В начале второго тайма арбитр показал вторую желтую карточку полузащитнику ЦСКА Яке Бийолу, когда тот опасно сыграл высоко поднятой ногой в борьбе с опорником «Зенита» Вильмаром Барриосом.

Источник: Чемпионат

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