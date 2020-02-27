Де Брюйне забил 50-й мяч за «МанСити», а Гвардиола вышел в рекордсмены по числу тренерских побед в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Реал» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем матча стал полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне, ставший автором победного мяча, который стал для него 50-м голом за «МанСити» во всех турнирах.

«Первый тайм был равным. Вторую половину мы начали действительно здорово, и гол «Реала» (он на счету Иско) получился очень некстати, потому что мы доминировали. Но мы великолепно отреагировали. Габриэл Жезус забил потрясающий мяч, — приводит слова Кевина Де Брюйне ВВС. — Мы четыре года работаем с Пепом и иногда он преподносит сюрпризы. Иногда игрокам вплоть до самого матча не говорят, что они должны будут делать. Позади только полпути. Через три недели нас ждет важнейший домашний матч».

Выигрыш «МанСити» у «Реала» позволил главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле установить рекорд по количеству побед в плей-офф Лиги чемпионов. В 28 матчах Гвардиола праздновал успех. На счету Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона по 27 побед.

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов были зафксированы следующие результаты: «Атлетико» — «Ливерпуль» (1:0), «Боруссия» Д – «»ПСЖ» (2:1), «Аталанта» — «Валенсия» (4:1), Наполи» — «Барселона» (1:1)), «Челси» — «Бавария» (0:3), «Лион» — «Ювентус» (1:0). Ответные матчи состоятся 10-11, 17-18 марта.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею