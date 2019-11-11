Денис Глушаков требует с бывшей жены 204 миллиона

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков будет судиться со своей бывшей супругой Дарьей. 32-летний футболист намерен взыскать с экс-супруги 204 миллиона рублей.

Таким образом, Глушаков хочет получить с бывшей супруги 201 миллион за убытки из-за бракоразводного процесса, а также еще 2 миллиона за распространение слухов о нем, а еще 1 миллион в качестве компенсации морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Как передает Telegram-канал Mash, спортсмен «морально страдает и больше не может на это смотреть». Суд уже назначил дату беседы супругов.

Напомним, в августе 2019 года Никулинский районный суд Москвы постановил разделить пополам имущество между Глушаковыми. Сообщалось, что Дарья будет обжаловать это решение.

Денис и Дарья состояли в браке с 2009 года. У них две дочери – Валерия и Александра. В феврале суд Москвы взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты, а также 100 тысяч в месяц на содержание бывшей жены.

С июля 2019 года экс-спартаковец Глушаков выступает за «Ахмат». В 13 матчах сезона на его счету два гола – оба – в матче Кубка России с «Лучом» (5:1).

Источник: Telegram-канал Mash

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