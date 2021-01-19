Денис Казанский: «Челси» находится в мини-кризисе, а «Лестер» парит невероятно высоко»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказал свое мнение о матче 18-го тура АПЛ «Лестер» — «Челси». Игра состоится 19 января, начало в 23:15 по московскому времени.

«Большой матч. «Лестер» играет против «Челси». «Челси» пережил серию неудач, против «Фулхэма» было тяжело, но Фрэнк Лэмпард получил нужный результат. Все равно то, как натужно играет «Челси», кажется, что команда находится в мини-кризисе в отличие от «Лестера», который парит невероятно высоко», — рассказывает Денис Казанский.

«Если мы возьмем «Челси», то три поражения в четырех выездных матчах — это много. Если мы возьмем «Лестер», то тут команда играет результативно. Против топов, к примеру. «Тоттенхэму» забил два, «Манчестеру» забил два, «Саутгемптону» недавно оформил два. Эта регулярность в атаке говорит о том, что и для «Лестера» все в атаке будет достаточно гладко», — продолжает комментатор «Матч ТВ».

«Джейми Варди вышел на замену в матче с «Саутгемптоном», жаловался на бедро. Но, я думаю, что с ним все будет в порядке. Он будет играть в стартовом составе. Результативность «Лестера» — хорошо, нервозность «Челси» — очевидна, поэтому здесь может быть результативный матч».

Источник: РБ

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