Денис Казанский: «Ливерпуль» и «Арсенал» всегда играют дико результативно»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал свой прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Арсенал». Игра состоится 1 октября, начало в 21:45 по московскому времени.

«Довольно просто прогнозируемая игра, потому что эти команды всегда играют дико результативно, — отмечает Денис Казанский. — Если мы возьмем прошлый сезон, то команды выдали 5:5. Думаю, и здесь парни будут бегать очень ярко и эмоционально. К тому же мы только что видели, как они сыграли между собой в чемпионате». Напомним, что со счетом 3:1 выиграл «Ливерпуль».

«Обе забьют в 11 матчах из 12 между «Ливерпулем» и «Арсеналом» обязательно фигурирует. А верх – тоже в 10 встречах из 12 последних. Крайне сложно представить, что они сыграют нерезультативно. Считаю, что обе забьют», — убежден комментатор «Матч ТВ».

Источник: Рейтинг Букмекеров

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею