Денис Казанский: «В матче «Арсенал» — «Челси» мячей будет много, обе забьют. Будет весело»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал свой прогноз на матч «Арсенал» — «Челси» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

— Главный матч выходных! — убежден Денис Казанский. — Это будет вторая встреча для Артеты во главе «Арсенала» после игры с «Борнмутом». Тяжелая ничья. В последнее время «канониры» удивительно играют на «Эмирейтс» — здесь команда не может выиграть уже 6 матчей, пропустив 12 мячей. И это очень много.

«Челси» на выезде хорош, 6 побед в 9 встречах, 22 забитых мяча — это очень круто. «Арсенал» при таком результате лишь однажды не забил на своем стадионе, «Челси» же только однажды сыграл на ноль на выезде.

Мячей будет много, обе забьют. Будет весело.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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