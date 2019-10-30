Денис Казанский: «В матче «Челси» — «МЮ» все решится во втором тайме»

Комментатор английского и российского футбола на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, что здесь ситуация похожа на матч «Ливерпуля». И если бы это была игра Премьер-лиги, то у «Челси» было бы гораздо больше шансов победить. Прямо сейчас они находятся в куда более интересной форме, они получают удовольствие от футбола, кайфуют и забивают все что летит, — рассказал Денис Казанский. — А «Манчестер» только-только показал нормальную игру против «Норвича» на выезде (впервые за долгое время). И не понятно, поставит ли команда это на поток или нет.

В этой встрече я тоже жду серьезной ротации. Но и там и там составы достаточно хороши. Я думаю, что в этом матче все решится только ближе к концу.

Поэтому я подразумеваю осторожный и неторопливый футбол в первом тайме. Надо понять, что за составы выставят Лэмпард и Сульшер. И понять это надо не только нам, но и самим футболистам и тренерам.

Думаю, что ничья будет в первом тайме. А дальше – как пойдет. Дальше будет гораздо интереснее. Я не исключаю, что команды уйдут в дополнительное время, как это было в предыдущих раундах для «Ман Юнайтед». Здесь команда постарается сыграть от обороны, надежно. Ну а «Челси» на своем поле будет острым соперником. Если все и решится, то в тайме втором. Ничья в первом тайме – моя ставка».

Матч 4-го раунда Кубка английской лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится 30 октября на «Стэмфорд Бридж».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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