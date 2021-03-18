Денис Казанский: «Златан добавит перца в матче «Милан» — «МЮ»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Милан» — «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 18 марта, начало в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» играет против «Милана». Очень скучная игра была в первой встрече. Мне кажется, что «Манчестер» вышел валять дурака, а «Милан» в концовке собрался и забил важный мяч.

Но все равно разница в классе была очевидной, и это может перенестись и на игру в Милане. «Милан» очень плохо выступает дома. Четыре матча подряд команда не может победить. Только одна победа в последних шести играх на «Сан-Сиро». Это совсем беда. Златан возвращается и, наверное, добавит перца этой игре, но все равно общекомандный класс у «МЮ» выше, тем более что и на выезде, как вы знаете, «Юнайтеду» играть очень комфортно. Команда в последних 12 матчах набирает максимум очков.

В этом случае с учетом Залатана рисуется обе забьют, а с учетом класса и формы «МЮ» — победа гостей. Победа «Манчестер» и обе забьют вполне себе смотрится на «Сан-Сиро». Напомним, что в первой игре 1/8 финала Лиги Европы между этими командами был зафиксирован результат 1:1.

Источник: РБ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею