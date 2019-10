«Динамо» возглавил Кирилл Новиков, он будет руководить и молодежной командой

View this post on Instagram

📢 Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК #Динамо ⠀ На данный момент возглавляемый им дубль ⚪️🔵, к работе с которым он приступил в мае текущего года, лидирует в Молодёжном первенстве. Кирилл Александрович является воспитанником клубной Академии и сыном Александра Васильевича Новикова – рекордсмена клуба по числу проведённых матчей. ⠀ С 8 октября Кирилл Новиков будет совмещать обе тренерские должности. ⠀ #ДинамоМосква #твоякоманДа #Новиков