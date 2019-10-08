«Динамо» возглавил Кирилл Новиков, он будет руководить и молодежной командой

Руководство московского «Динамо» назначило Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера основной команды. 38-летний специалист продолжит возглавлять и дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.

По словам генерального директора «Динамо» Юрия Белкина, Кирилл Новиков «взял на себя управление командой без каких-либо условий и требований»: «Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы».

Кирилл Новиков, в свою очередь, заявил: Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. С «молодежкой» у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне Премьер-Лиги. Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед».

Напомним, что Кирилл Новиков сменил в основной команде «Динамо» Дмитрия Хохлова, который ушел в отставку. «Бело-голубые набрали в 12 турах РПЛ 10 очков и занимают в турнирной таблице 15-е место. «Динамо» не побеждало с 24 августа. В Следующем туре динамовцы принимают на своем стадионе «Краснодар», игра состоится 20 октября.

Источник: Официальный сайт «Динамо» Москва

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