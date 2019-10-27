Доменико Тедеско: «Счет в матче с «Локомотивом» получился слишком крупным. Может показаться, что все идеально»

«Спартак» одержал первую победу под руководством Доменико Тедеско. «Красно-белые» победили «Локомотив» со счетом 3:0. Отличились Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Тедеско после игры похвалил всю команду, а также Зелимхана Бакаева, который отметился тремя голевыми передачами.

«Мы довольны результатом. Однако я считаю, что счет слишком крупный, — заявил главный тренер «Спартака». — Если посмотреть на цифры в отрыве от контекста, то может показаться, что все было идеально. Но это не так. Есть много моментов, над которыми нужно работать. Есть много тем, которые нам нужно обговорить. Победа достигнута за счет слаженной работы всего коллектива.

Безусловно, нужно работать над владением мячом. У нас были с этим проблемы, «Локомотив» накрывал наши атаки. Нужно быстрее работать с мячом, делать одно-два касания. Нужно работать над всеми компонентами игры — и над позиционными атаками, и над контратаками. Такие большие клубы, как «Барселона» или «Манчестер Сити», забивают и после владения, и после контратак».

Тедеско также прокомментировал действия Бакаева и Ларссона: «На этой неделе меня раз 10 спросили про Бакаева и его позицию. Я спросил у него: «Как тебе на этой позиции? Комфортно тебе на ней?» Он ответил: «Тренер, мне очень нравится эта позиция. Я себя на ней комфортно чувствую, могу сделать голевую передачу, могу забить». Когда игрок говорит мне такое, я не могу ему отказать. Несмотря на то что последние два матча Бакаев играл в центре, сохраняется возможность того, что он еще сыграет на фланге. Универсальные игроки — это всегда очень здорово.

У Ларссона та же ситуация, что и с Бакаевым. Я с ним встретился и поговорил. Он сказал, что для него предпочтительна позиция центрального нападающего. Мы стараемся адаптироваться под футболистов».

Источник: ФК «Спартак»

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