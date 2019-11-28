Дзюба назвал «войной» предстоящий матч «Зенита» против «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, чей гол принес питерскому клубу победу над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов, уже думает о следующей игре – против «Спартака». С «красно-белыми» зенитовцы встречаются уже в воскресенье в Санкт-Петербурге, где состоится встреча 18-го тура РПЛ.

«Думаю сейчас уже о «Спартаке». Нам осталось провести еще три матча — очень важных, ключевых, непростых. Сегодня (вечер среды) я буду думать о своих пацанах, завтра хорошо и спокойненько отдохну, послезавтра начну думать и готовиться. В принципе, я держу это в голове, чего лукавить. Посмотрим. Впереди война. Будем стараться победить», — сказал Артем Дзюба.

Напомним, что в Лиге чемпионов после 5 туров «Зенит» с 7 очками делит 2-е и 3-е место в таблице группы G с «Лионом», над которым накануне одержал победу со счетом 2:0, опережая французов по результатам личных встреч.

В Российской Премьер-лиге «Зенит» лидирует с 39 очками. «Спартак» занимает 6-е место, набрав 22 очка.

Источник: YouTube-канал «Зенита»

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