Егор Титов: «Арсенал» сейчас не ровня «Ливерпуля»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» в 4-м раунде Кубка английской лиги сезона-2019/20. Титов считает, что в игре будет забито не менее четырех мячей.

«Здесь, конечно, вывеска привлекательная, но, к сожалению, «Арсенал» сейчас не ровня «Ливерпуля», — рассказывает Егор Титов. — Вроде бы начали сезон лондонцы неплохо, но в последних играх все не очень здорово, еще и скандал с Джакой, Эмери недовольны игроки. Ляказетт вроде бы лайкнул сообщение, в котором было написано, что «Арсеналу» нужно избавляться от тренера. Эмоциональный фон не лучший».

«У «Ливерпуля» все хорошо. Не всегда удается легко выигрывать, но это особого значения не имеет. Запас прочности у команды Клоппа достаточно серьезный.

В этом матче, конечно, самый важный момент, в каких составах команды выйдут. Наверняка не вся атакующая тройка «Ливерпуля» сыграет с первых минут. Так что какие-то шансы могут появиться у лондонцев, — заявил Титов. — Не буду брать победу «Ливерпуля». А голы в любом случае будут. Наверняка Ван Дейка не будет, а без него обороны «Ливерпуля» гораздо слабее. У «Арсенала» сзади порядка нет. Моментов будет достаточно, и команды их реализуют».

Встреча «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится в среду, 30 октября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Накануне другой лидер английского футбола «Манчестер Сити» победил «Сатугемптон» (3:1) и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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