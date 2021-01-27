Егор Титов: «Не верится, что «Лестер» опять проиграет «Эвертону»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эвертон» — «Лестер» в 20-м туре Английской премьер-лиги сезона-2020/21. Матч состоится 27 января, начало в 23:15 по московскому времени.

«Встречаются команды, которые показывают очень хорошие результаты в последнее время. «Лестер» одержал уже пять побед подряд, если брать все турниры, победил «Челси», чуть ранее «Тоттенхэм». И вообще, за последние 10 встреч у «Лестера» всего одно поражение — как раз от «Эвертона» (0:2). Сейчас настало время брать реванш. «Лестер» уже на третьем месте, — рассказывает Егор Титов. — Но по потерянным «Эвертон» идет вровень, и ему еще надо выиграть пропущенные 2 встречи. В любом случае турнирное значение матч имеет. Однозначно. «Эвертон» тоже в порядке в последнее время. Поражение только одно в последних пяти встречах — неожиданно дома проиграли «Вест Хэму».

«На мой взгляд, матч должен получиться очень упорным, вряд ли будет много голов. Команды достаточно аккуратно в последнее время действуют, пропускают мало. Для меня все-таки фаворит «Лестер». Не верится, что второй раз в сезоне он проиграет «Эвертону», тем более находясь сейчас на отличном ходу», — считает Титов.

Лидером АПЛ после 19 матчей является «МанСити», в которого 41 балл. На одно очко меньше у «МЮ». «Лестер» идет на третьей позиции с 38 баллами. «Эвертон» — на 7-й позиции, но у «ириски» провели 17 матчей.

Источник: РБ

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