Егор Титов: «Реалу» нужно побеждать «Эспаньол» и убегать от «Барселоны»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Эспаньол» — «Реал» в 32-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Мадридцы перед этим матчем отстают в таблице от «Барселоны» на один балл.

«Реал» после паузы играет очень уверенно. Он пока не потерял ни одного очка. Четыре встречи выиграно, причем с запасом, уверенно. Сейчас он едет в гости к «Эспаньолу», который завяз на дне турнирной таблицы. И, откровенно говоря, шансов на спасение очень мало, — рассказывает Егор Титов. — После победы над «Алавесом» казалось, что все еще можно исправить, но после этого в трех турах было набрано только одно очко. А конкуренты не дремали. До спасительной 17-й строчки уже 8 очков, а может стать еще больше. Отобрать очки у «Реала» будет очень сложно. А «Эйбар» играет с немотивированной «Гранадой».

«Реал» побеждает, но играет достаточно спокойно, не тратит лишних сил, не стремится громить соперников. Думаю, и здесь ничего не изменится. «Реал» постарается выиграть на классе. И, на мой взгляд, это ему удастся. Мотивация запредельная. «Барселона» потеряла очки, нужно убегать. Поэтому поставлю на победу «Реала» при тотале меньше 3,5 мяча, — отмечает экс-капитан сборной России.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 69 очками после 32 матчей. Накануне каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (2:2), в составе которой российский нападающий отметился забитым мячом. «Реал» имеет 68 очков после 31 встречи.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press

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