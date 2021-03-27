Егор Титов: «России будет сложно со Словенией»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Словения во 2-м туре квалификации ЧМ-2022. Игра состоится 27 марта, начало в 17:00 по московскому времени.

«Очень сложный матч нас ожидает. Ни о какой легкой прогулке речи не идет. Мы испытали проблемы даже во встрече с Мальтой (3:1), а здесь соперник иного уровня, который только что победил фаворита группы — Хорватию (1:0). Эта победа дорогого стоит. И сейчас словенцы сами включились в борьбу, будут претендовать на путевку на чемпионат мира», — отмечает Егор Титов. — В составе словенцев есть Мевля и Йокич, играющие в России, тот же Бийол был в ЦСКА. Они подробно расскажут партнерам, тренерскому штабу о наших футболистах. Уверен, словенцы будут прекрасно подготовлены».

«Что касается нашей команды, то хотелось бы увидеть в действии связку Головин — Миранчук. Тогда наш креатив сразу же существенно возрастает. В одиночку Головину гораздо сложнее. Отметил бы, что в обороне у нас не все в порядке. Черчесов продолжает доверять Семенову, но он многовато ошибается. При этом альтернативы нет. Если бы были в основной команде Дивеев и Евгеньев, не факт, что доверили бы им, — продолжает экс-капитан сборной России. — Веду я к тому, что и от словенцев мы наверняка пропустим. У них сильные стандарты, есть Иличич и Куртич. Да и в целом мы не очень хорошо играем со словенцами. Пропустим, но в атаке мы можем создавать моменты, у нас есть разные варианты, есть люди, способные усилить со скамейки».

После первого тура в отборе к ЧМ-2022 в группе Н Россия занимает первое место, обыграв Мальту (3:1), Словения на второй позиции, благодаря победе над Хорватией (1:0). Далее располагаются Кипр и Словакии, сыгравшие друг с другом вничью (0:0).

Источник: РБ

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