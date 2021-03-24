Егор Титов: «России по силам выиграть у Мальты с крупным счетом»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Мальта — Россия в 1-м туре квалификации ЧМ-2022. Игра состоится 24 марта, начало в 22:45 по московскому времени.

«Сборная России стартует в отборочном цикле чемпионата мира матчем с Мальтой. Думаю, что не нужно углубляться в кадровое наполнение состава мальтийцев. Вряд ли вам эти фамилии что-то скажут. Интереснее посмотреть на последние матчи этой сборной. И, надо сказать, на фоне команд примерно своего уровня Мальта выглядела достойно. На протяжении 7 матчей команда никому не проигрывает. Да, все соперники были слабенькими — Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, но, к примеру, взяли 4 очка в матчах с Латвией. Это неплохо. И такие серии придают команде уверенности, качество соперников не столь важно», — рассказывает Егор Титов.

«Но понятно, что мы ждем только победы от нашей сборной. Какие тут могут быть варианты. Другой вопрос, с какой разницей Россия сможет победить. Мальта проигрывала в отборе к Евро шведам 0:4, а испанцам всего 0:2. Команда колючая, где-то даже грубая. Но все-таки пока класс сборной России значительно выше. Думаю, 3:0 по силам выиграть сборной России, — отмечает Титов. — Давно не играли. Уверен, есть желание реабилитироваться за осенние неудачи. Соболев захочет себя проявить, а он в хорошей форме. Легионерам тоже нужно почувствовать уверенность. Не всегда в основе «Монако» выходит Головин, не говоря уже о Миранчуке в «Аталанте». Крупной победы Россия все-таки добьется».

Источник: РБ

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