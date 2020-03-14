Егор Титов: «Спартак» вроде бы фаворит в матче с «Оренбургом». Но не будет Зобнина»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Игра состоится 14 марта в Оренбурге на стадионе «Газовик», начало в 14:00.

«Оренбург» потерпел болезненное поражение в Сочи. Никто, наверное, не ожидал такого разгрома. Но и в свои забивали, и пенальти смешной получили, ну и моменты свои «Оренбург» не реализовал, а их было, на самом деле, не меньше, чем у соперника. Теперь играть дома против «Спартака», — отметил Егор Титов.

«У «Спартака» может быть преимущество в плане физики, все-таки «Оренбург» играл посреди недели, ну и эмоционально оренбуржцы после 1:5 вряд ли будут в хорошем состоянии. Но искусственный газон — это, скорее, в пользу хозяев. Да и болельщики должны прийти. В Оренбурге вроде бы пока не запрещали приходить зрителям», — продолжает экс-капитан сборной России.

«Спартак» вроде бы фаворит. Но не будет Зобнина. К тому же «Спартак» находится в напряжении после поражения от «Краснодара». Снизу поджимают, все берут очки. И если «Спартак» оступится, то уже реально замаячит опасность вылета. «Оренбург» в случае победы обойдет красно-белых. «Оренбург» дома уже показывал, что готов с любым играть. Победили «Арсенал» достаточно убедительно», — заявил Титов.

«Здесь матч, в котором нужны три очка и тем, и другим. «Оренбург» дома играет смело, забивает он в каждом матче после возобновления сезона. «Спартак» тоже обязан играть от себя. Поэтому здесь предположу результативный матч, поэтому «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — подводит итог Егор Титов.

«Спартак» после 21 игры занимает 10-е место с 25 очками. «Оренбург» располагается на 11-м месте с 23 баллами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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