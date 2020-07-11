Егор Титов: «Спартак» — загадка. Не удивлюсь, если его внезапно прорвет»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» в 28-м туре российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. При этом Титов добавил, что «Спартак» непредсказуем».

«Печально все в «Спартаке» в последнее время. Ну, хотя бы удалось не проиграть дерби «Локомотиву». Грядут очередные изменения, но будет ли от них толк, — отметил Егор Титов. — «Сочи» еще не так давно на вылет стоял, был последним, а теперь в случае победы может догнать «Спартак». У «Спартака» не будет Тедеско, он дисквалифицирован. Другой вопрос, является ли это такой уж проблемой. Судя по результатам команды, он не очень владеет ситуацией».

Экс-капитан сборной России также подчеркнул: «Сочи» хорош в домашних встречах. Состав у него очень крепкий. Есть Кокорин. Ну и способны сочинцы показать качественный, результативный футбол на своем поле. «Спартак» же загадка. Не удивлюсь, если его внезапно прорвет, и он победит. Почему нет? Такое уже бывало не раз. Да и зачастую «Спартак» в гостях выглядит лучше. Правда, Бакаева не будет из-за дисквалификации, но есть Соболев, Ларссон, Понсе. В защите «Сочи» не так уж и надежен».

«Веду к тому, что в этом матче нужно ставить на «обе забьют». Про результат здесь сложно рассуждать. «Спартак» непредсказуем», — подвел итог Егор Титов.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 8-е место с 33 очками. «Сочи» располагается на 12-й позиции с 30 баллами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Сергей Дроянев

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