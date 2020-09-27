Егор Титов: «У «Локо» игры сейчас нет. ЦСКА выглядит интереснее»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 9-м туре российской Премьер-Лиги сезона 2020/21. Игра состоится 27 сентября в Москве на «ВЭБ Арене», начало в 19:00.

«Дерби — всегда интересный матч. Но не уверен, что это будет одно из лучших дерби в истории ЦСКА и «Локомотива», — рассказал Егор Титов. — За судьбу «железнодорожников» боязно. Игры у команды нет, очки берет с трудом. Как играть в Лиге чемпионов, я не знаю. «Тамбов» просто чудом обыграли на своем поле. Повезло, что соперник не реализовал свои моменты. Сейчас может прийти Кузяев, но всех проблем он точно не решит. В атаке большие проблемы, пусть Смолов и забил».

Егор Титов добавил, что «ЦСКА на сегодняшний день поинтереснее»: «Полгода назад я не мог себе такого представить. Армейцы сейчас набирают ход. Очень прилично они выглядят. И это еще не все новички влились в состав команды. Видно, что работа внутри команды идет. Скорее всего, уже после следующей паузы на игры сборных мы увидим еще более интересный ЦСКА. Главное, чтобы в последний момент Влашича не отдали. Но вряд ли такое может быть. Хорошо бы, чтобы хоть одна команда у нас была готова к еврокубукам. На ЦСКА сейчас надежда. В этой встрече просто ставлю на победу армейцев».

В турнирной таблице РПЛ после 9 туров «Зенит» и Спартак» делят первое-второе место. У обеих команд по 20 баллов. ЦСКА после 8 матчей располагается с 16 баллами на третьем месте. «Локомотив» занимает 8-е место с 12 баллами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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