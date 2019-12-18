Егор Титов: «У «Реала» в матче против «Барселоны» главная надежда на Бензема»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал» в 10-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Встреча состоится в среду, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

«Обе команды не сумели выиграть в выходные. «Реал» по делу, спасся только в концовке. В матче «Барселоны» снова есть вопросы к VAR. Удивляют некоторые решения судей вместе с VAR. Вроде бы есть все возможности рассмотреть все в точности, но все равно многого не замечают, — говорит Егор Титов. — Ставил на гол Бензема с «Валенсией», и он свой шанс реализовал на последней компенсированной минуте. Не подвел».

«Когда «Барса» играет на «Камп Ноу», то многие соперники сразу руки поднимают, и тогда у каталонцев проблем нет. Они играют, подавляя соперника владением. Но при этом все равно 2-3 атаки за тайм у соперников есть, которые могут заканчиваться голами, — продолжает Титов. — Нет сейчас в составе «Реала» Роналду, который был палачом на «Камп Ноу», постоянно забивал. И «Реал» тогда сопротивлялся. А сейчас меня удивило, что «Валенсия» первые 20-25 минут играла в конкретный «автобус». «Реал» даже стал «Барселоной». Но сейчас игра будет другой. «Реал» не самоубийца, чтобы сразу играть в открытый футбол с «Барсой». Будут мадридцы отходить к своим воротам, а потом выбегать. Качество футболистов может позволить использовать контратаки».

«Важен фактор первого гола. Если «Барселона» забьет первой, то все может плохо закончиться для «Реала». У «Реала» сейчас, как мне кажется, главная надежда на Бензема. Бэйл в непонятном состоянии, Азар не играет. Бензема же забивает почти в каждой игре. Я был бы совсем уж уверен, что он забьет и здесь, если бы ему давали бить пенальти. Но Рамос свое право не отдаст. Но все равно «Барселона» в обороне не так хороша и надежна, ошибок много. Думаю, у Бензема снова шансы будут», — убежден Егор Титов.

В турнирной таблице испанской Ла Лиги у «Барселоны» и «Реала» после 16 игр по 35 очков.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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