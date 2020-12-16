Егор Титов: «У «Сочи» получится остановить «Динамо»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Динамо» в 19-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/21. Игра состоится 16 декабря, начало в 18:00 по московскому времени.

«Многие удивляются результатам «Сочи» в этом сезоне, но я анализировал состав, и, на мой взгляд, команда спокойно может претендовать на пятерку, — обращает внимание Егор Титов. — Некоторых людей за приличные деньги в Россию привозили, у многих огромный опыт игры в Лиге чемпионов. Речь и о тройке центральных защитников — все были в «Зените». Про Нобоа и не надо говорить отдельно, он в очередной раз сделал результат со «Спартаком». Если бы не травма эквадорца, то, думаю, «Сочи» мог быть и еще выше. Команда очень приличная. Она умеет ждать свой шанс, что показала игра со «Спартаком». В важных, стыковых играх «Сочи» умеет быть разумным, гибким и прагматичным. И мастерство никто не отменял».

«Динамо» эпизодами мне очень понравилось в матче с «Зенитом» (1:3). Должны были забивать в первые 15-20 минут. У Лесового был шикарный момент. Попадай, и игра пошла совсем по-другому. Но пока не хватает опыта «Динамо». И тренер все-таки работает не так долго, хотя игру он перестроил. «Динамо» теперь старается всегда играть первым номером. Так будет и сейчас в Сочи», — продолжает бывший капитан сборной России.

Думаю, команды уже на серьезной усталости, много игр позади. Здесь еще совсем короткий перерыв. Да, «Сочи» никуда ехать не пришлось, но сил много потеряли со «Спартаком». А тут не будет Мамманы и Заики. «Сочи» будет играть от обороны, будет ждать шанса. И, на мой взгляд, у сочинцев на опыте получится остановить молодое «Динамо».

После 18 туров РПЛ у «Зенит» — 38 очков, он единоличный лидер в таблице. «Спартак» — второй с 35 баллами. На третьем месте — ЦСКА – 34 очка. Далее следуют: «Ростов» — 32, «Динамо» и «Сочи» — по 30.

Источник: РБ

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