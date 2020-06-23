Егор Титов: «В матче «Барсы» с Атлетиком» фактор Месси станет решающим»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Каталонцы в прошлом туре пропустили на первое место в таблице «Реал».

«Принципиальная встреча. Это противостояние тоже называют «класико», ведь «Атлетик» никогда не вылетал, — рассказывает Егор Титов. — И сейчас баскский клуб в хорошем состоянии. После возобновления сезона он еще ни разу не проиграл. Было две ничьих, но одна с «Атлетико», а вторая с «Эйбаром», который отчаянно не хочет вылетать. У «Бетиса» выиграли, правда, тоже в конце у севильцев был шанс спастись, но пенальти не забили. «Атлетик» в целом очень мало пропускает. Оборона крепкая, команда действует самоотверженно. Можно вспомнить первый тур сезона, когда «Атлетик» дома победил «Барселону» 1:0. Не пропустили. А в концовке красивейший мяч забил Адурис».

«Думаю, здесь «Атлетик» будет закрываться, сыграет на контратаках. «Барселоне» же надо играть на победу. И так в таблице они уже пропустили «Реал» из-за дополнительных показателей. Но в последнее время сложно складываются матчи «Барсы» с «Атлетиком», в прошлом сезоне не выиграли у себя», — считает экс-капитан «Спартака».

«Здесь, на мой взгляд, фактор Месси станет решающим. Найдет он момент, чтобы забить. Да и Суарес должен постепенно набирать форму. Победят каталонцы, но в не очень результативной игре. Поставлю на победу «Барселоны» при тотале меньше 3,5 мяча», — признается Титов.

«Барселона» занимает второе место в таблице Ла Лиги с 65 очками после 30 туров. Такое же количество у «Реала», который лидирует в Ла Лиге из-за преимущества над каталонцами в в личных встречах (0:0, 2:0). «Реал» в 31-м туре играет с «Мальоркой».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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