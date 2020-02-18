Егор Титов: «В матче «Боруссия» — «ПСЖ» жду яркого футбола»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20. В предстоящем матче Титов ставит на высокую результативность.

«От этой пары жду яркого футбола. «Боруссия» просто не умеет играть иначе. Достаточно посмотреть результаты ее встреч — 5:3, 5:1, 5:0, 2:3, 3:4, 4:0. И важно, что Эрлинг Холанд сможет сыграть. Он на кураже, играет очень ярко и доставит много проблем «Пари Сен-Жермен», — уверен экс-капитан «Спартака».

«У Парижа в последнее время тоже очень яркие встречи — 5:0, 2:1, 4:2, 6:1, 4:4. Явно видны проблемы в обороне. Связано это в том числе и с травмами, оптимальный состав собрать никак не получается. Зато в атаке все в порядке. Неймар сыграет, Мбаппе в потрясающем состоянии, — рассказывает Егор Титов. — Есть люди, которые смогут выйти на замену и усилить игру. Думаю, здесь никто не будет думать об обороне. Каждый постарается сделать ставку на атаку и переиграть за ее счет соперника. «Боруссии» в первом матче очень помогут трибуны. Ставлю на то, что увидим здесь не менее четырех голов».

Напомним, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов также встречаются: «Атлетико» — «Ливерпуль» (18 февраля), «Аталанта» — «Валенсия», «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» (оба – 19 февраля), «Наполи» — «Барселона», «Челси» — «Бавария» (оба – 25 февраля), «Лион» — «Ювентус», «Реал» — «Манчестер Сити» (оба – 26 февраля).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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