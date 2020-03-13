Егор Титов: «Зенит» способен победить «Урал» минимум в два гола»

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Урал» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. По словам Титова, «раз уж «Сочи» дома выиграл у уральцев 2:0, то и «Зенит» способен победить минимум в два гола».

«Здесь «Урал» может попасть под горячую руку. «Зенит» в двух матчах после возобновления чемпионата дома не может забить. 180 минут без голов у себя — это нонсенс, — заявил Егор Титов. — Видно, что в игре с «Уфой» был тяжеловат Артем Дзюба. Может, это связано с травмой, ну или нагрузка после сборов только переваривается. Но «Уфа» отстояла ничью. Если «Зенит» и в третий раз не сумеет выиграть дома, то конкуренты могут уже вплотную подобраться».

«Зениту» важно уже забить мяч, не так важно, какой именно, и после этого все пойдет как по маслу. Третий подряд домашний матч, надо взять себя в руке и показать качественный футбол, острый, напористый. «Урал» все-таки не так хорош в обороне, как «Уфа» или «Локомотив», поэтому вряд ли ему удастся сдержать напор петербуржцев. А за первым мячом пойдут и другие», — считает Титов.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав в 22 матчах 47 очков. На втором месте в таблице «Краснодар» — 41 балл. У «Урала» — 25 очков и 10-е место.

22-й тур начался матчем «Ахмат» — «Динамо» (2:3). Голами в этом матче отметились Роши и Глушаков – у грозненцев, Рауш, Филипп, Скопинцев – у «Динамо». «Ахмат» замыкает таблице РПЛ с 20 баллами. У «бело-голубых» — 30 очков и 6-я позиция.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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