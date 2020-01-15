Экс-акционер «Арсенала» Алишер Усманов купил права на название стадиона «Эвертона»

Холдинг USM, принадлежащий российскому миллиардеру Алишеру Усманову, получил права на название нового стадиона «Эвертона». Сумма сделки — 30 млн фунтов.

«Эвертон» рассчитывает начать строительство нового стадиона в Ливерпуле в районе дока Брэмли-Мур уже в нынешнем 2020 году. Срок возведения арены – три года, но это только в том случае, разрешение на старт работ будет получено в ближайшее время.

По словам исполнительного директора «Эвертона» Дениз Барретт-Баксендейл, сумма сделки между клубом и компанией Алишера Усманова, который является другом и бизнес-партнером владельца «ирисок» Фархада Мошири, составила 30 млн фунтов (39 млн долларов). Ранее Усманов владел 30 процентами акций «Арсенала». Однако в августе 2018 года бизнесмен продал пакет акций за 550 миллионов фунтов.

Кроме того, на собрании акционеров «Эвертона» было объявлено о втором по величине в истории клуба показателе дохода за сезон в размере 188 млн фунтов (245 млн долларов).

Напомним, что «Эвертон» занимает в нынешнем сезоне 11-е место в таблице АПЛ после 22 матчей у команды Карло Анчелотти 28 баллов.

Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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