Ерохин заменит в сборной России Черышева

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин получил вызов в сборную России. Национальной команде предстоят два заключительных матча отбора Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Ерохин заменит в списке игроков сборной России хавбека «Валенсии» Дениса Черышева, который получил повреждение. Повреждение футболист получил во время игры «летучих мышей» против «Лилля» (4:1) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Черышев пропустит не только ближайшие игры национальной команды, но и две встречи чемпионата Испании: против «Гранады» (9 ноября) и «Бетиса» (23 ноября).

Для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Бельгией и Сан-Марино в расположение сборной России вызван полузащитник Александр Ерохин pic.twitter.com/d9AKh4fGCL — Сборная России (@TeamRussia) November 8, 2019

Напомним, что всего в сборную России главный тренер Станислав Черчесов вызвал 25 игроков.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

Сборная России по итогам восьми встреч набрала 21 очко, в группе I наша команда занимает 2-е место, гарантировав себе место в финальной части Евро-2020. От бельгийцев, также гарантировавших себе участие в чемпионате Европы, российских спортсменов отделяют три балла. У идущих третьими киприотов — 10 очков.

С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербург, начало встречи в 20.00. С Сан-Марино команда Станислава Черчесова встретится 19 ноября в Серравалле в 22.45 по московскому времени. Подготовку к матчам сборная России начнет 10 ноября в Сочи.

Источник: РФС

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