«Это просто глыба». На экраны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

В год 90-летия самого знаменитого вратаря в мире на экраны выходит художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Он снят в форме классического байопика: все ключевые события в жизни звезды мирового футбола: от детства до прощального матча.

Пик славы Льва Яшина приходится на 1950-1960-е годы, когда сборная СССР, во многом благодаря его блестящей игре, завоевала самые значимые трофеи в футболе. А потом будет осечка на чемпионате мира в Чили, где Яшина одного обвинят в поражении, от него отвернутся даже болельщики… И ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова стать лучшим не только в своей стране, но и во всем мире – единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч».

Режиссером проекта выступил Василий Чигинский, на счету которого работа над фильмами «Первый после Бога», «Москва, я люблю тебя» и другими: «Первая ассоциация, когда слышишь «Лев Яшин» — лучший вратарь всех времен и народов. Он входит символическую сборную мира всех времен и народов, и он туда неизменно входил по разным рейтингам ФИФА, УЕФА, различных независимых футбольных организаций. И этот человек — футбольная легенда нашей страны. В общем, на самом деле это просто глыба и хотелось как-то прикоснуться к этой эпохе и узнать побольше об этом человеке».

Самая сложная и первостепенная задача для создателей картины была найти исполнителя главной роли. Из множества кандидатов, среди которых были и подлинные звезды российского кино, выбрали молодого театрального актера Александра Фокина. Обладателя так называемой ретро-внешности, высокого роста, длинных рук, да и просто хорошей физической формы.

«Современный футбол динамичный, быстрый, практичный. Футбол того времени более наивный, отчаянный, местами наотмашь. В футболе 50-60-х есть свое обаяние. Если переходить в плоскость кино, то современный футбол – это Marvel, а футбол Яшина и его современников — это ранние фильмы Чарли Чаплина: на первый взгляд так просто, а оторваться не можешь», — рассказывает Александр Фокин.

Слоган картины — «На пьедестале народной любви». Льва Яшина на этот пьедестал заслуженно поставили болельщики, коллеги и соперники со всех концов света. С такой же любовью снимали и фильм о нем, который выйдет на экраны кинотеатров 28 ноября.

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получавший «Золотой мяч». С 1950 по 1970 год он выступал за московское «Динамо», в составе которого стал пятикратным чемпионом СССР.

Источник: Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

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