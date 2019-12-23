«Эвертон» собрался строить новый стадион на 52 тысячи болельщиков

«Эвертон» вслед за объявлением главного тренера, которым стал Карло Анчелотти, представил проект нового стадиона. Строительство собираются начать в 2020 году.

Арену вместимостью 52 тысячи человек планируют построить в Брэмли-Мур Док, портовом районе Ливерпуля. Однако окончательное решение на возведение стадиона пока не получено. Сейчас проектную документацию рассматривает городской совет Ливерпуля. Ожидается, что ответ поступит в первые месяцы следующего года. Само строительство должно продлиться три года. «Эвертон» намерен проводить на новой арене не только матчи, но и разнообразные развлекательные мероприятия.

В настоящее время 9-кратный чемпион Англии «Эвертон» играет домашние матчи на «Гудисон Парк». Это один из старейших стадионов в мире, возведенный в 1892 году. Здесь в 1971 году была построена первая в мире консольная трибуна, а поле первым в Англии было оборудовано подогревом. Кроме того, под этим полем захоронено сотни урн с прахом болельщиков. В настоящее время «Гудисон Парк» вмещает 39 221 человек.

Напомним, «Эвертон» располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 19 очков в 18 турах.

Источник: «Эвертон»

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