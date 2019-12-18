Евгений Ловчев: «Барселона» победит «Реал» в два мяча»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» – «Реал». По мнению Ловчева, фаворит в этой игре – «сине-гранатовые».

«Матч должен был состояться в совершенно другое время. Но мы помним политические дела, которые проходили в Барселоне. Сейчас все немного успокоилось. Поэтому игра будет 18 декабря. Думаю, что «Барселона» победит, что обе забьют и что «Барселона» победит в два мяча», — убежден Евгений Ловчев. — Дело в том, что «Барса» – забивная команда. А у «Реала» не такая сильная оборона, чтобы играть на ноль (как «Атлетико» или «Ювентус» играют). При этом «Барса» на своем поле. Понятно, что какое-то преимущество у сине-гранатовых будет. При этом не сомневаюсь, что игра будет яркой, игра будет нервозной обязательно (не забываем о политике). Но при этом думаю, что будет именно такой результат».

«Эль класико» состоится 18 декабря на «Ноу Камп». Это перенесенная игра 10 тура испанской Ла Лиги. После 16 игр у «Барсы» и «Реала» по 35 очков.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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