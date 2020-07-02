Евгений Ловчев: «ЦСКА в дерби наказал «Спартак» за ошибки»

Завершился 25-й тур Российской Премьер-лиги. Его центральным событием стало дерби ЦСКА – «Спартак». Победу в нем одержал неожиданно армейский клуб, забивший два мяча в ворота красно-белых. Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев, объясняет причины поражения красно-белых во встрече с армейцами.

«При малосодержательно игре возрастает роль вратарей. Акинфеев в «своем» эпизоде, после удара Умярова, выручил, а Максименко – поймал «бабочку». Обвинять его в поражении, конечно, не стоит, но в дерби, и когда цена ошибки все выше, cтоль явные «ляпы» недопустимы. К тому же такой гол – с острого угла – вратарь «Спартака» пропускал и в прошлом сезоне, — рассказал «Главной Ставке» Евгений Ловчев. — ЦСКА при посредственной игре в атаке все-таки использовал шансы и наказал «Спартак» за ошибки»

Также Ловчев отметил роль ведущих футболистов армейцев в этом матче: «Сильных игроков у ЦСКА сейчас трое – Акинфеев, Фернандес и Влашич. В дерби они это и доказали, выделяясь мастерством на фоне партнеров. ЦСКА забил первые голы после возобновления чемпионата, доказав, что умеет разрушать игру соперника, и даже после загадочной истории с отъездом и возвращением Виктора Гончаренко, остается управляемой командой».

Остальные результаты 25-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1, «Оренбург» — «Урал» (0:3 – техническое поражение. Хозяева находятся на карантине из-за COVID-19), «Уфа» — «Рубин» — 0:0, «Тамбов» — «Зенит» — 1:2, «Арсенал» — «Ахмат» — 1:3, «Ростов» — «Краснодар» — 1:1, «Сочи» — «Динамо» — 1:1.

В таблице РПЛ лидирует «Зенит» — 59 очков. На втором месте — «Локомотив» — 48, Далее следуют — «Краснодар» — 45, «Ростов» — 42 и ЦСКА – 40, «Спартак» — 40. Следующий тур состоится 4-5 июля.

Источник: Главная Ставка

Фото: твитер РПЛ

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