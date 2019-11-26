Евгений Ловчев: «Думаю, «Локомотив» обыграет «Байер»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Байер».

«Байер» – хорошая команда. Но в этой группе, конечно, есть два больших лидера, которые без сомнения должны занимать 1-2 места – это «Ювентус» и «Атлетико». Но вот с «Байером» как раз (учитывая победу на выезде) «Локо» будет играть так, чтобы третье место оставить за собой. По-моему, «Локомотиву» хватит и ничьей для выполнения этой задачи», — считает Евгений Ловчев.

«Мне кажется, что игра будет открытой со стороны «Байера». А для «Локомотива» это очень хорошо. Думаю, они выиграют. Ставлю на победу хозяев. Также предлагаю рассмотреть вариант «обе забьют», — убежден Ловчев.

В группе D «Локомотив» занимает 3-е место после 4 матчей, в активе команды Юрия Семина 3 очка, столько же у «Байера». Лидирует в квартете «Ювентус» с 10 баллами, на втором месте – «Атлетико» (7).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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