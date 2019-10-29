Евгений Ловчев: «Никого не должно ввести в заблуждение то, что «Спартак» выиграл у «Локомотива»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов».

«Думаю, что никого не должно ввести в заблуждение то, что «Спартак» выиграл у «Локомотива». Выиграл он все же за счет контратак во втором тайме. «Локомотив» устал после того как сыграл с «Ювентусом». И «Локо» во втором тайме просто развалился, — отмечает Евгений Ловчев. — А «Ростов» не даст «Спартаку» таких контратак, которые были в том матче. «Спартак» будет в обороне очень скрупулезен».

«Я видел по последней игре, что они стали защищаться не только количеством, но и качеством. Поэтому игра будет довольно-таки осторожная. Многие спартаковские болельщики говорят, что красно-белые просто разорвут «Ростов» — нет. Я думаю, что будет ничья. А дальше – уже как получится», — рассказал ветеран «Спартака».

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Ростов» пройдет в Москве на «Открытие Арене» 31 октября. На этой стадии турнира также встречаются: 30 октября. ЦСКА – «Уфа», «Урал» – «Арсенал», «Нижний Новгород» – «Шинник», «Зенит» – «Томь», «Ахмат» – «Луч». 31 октября. «Торпедо» – «Балтика», «Оренбург» – «Химки».

Источник: Рейтинг букмекеров

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