Евгений Ловчев: «Победа «Зенита» в чемпионата полностью закономерна»

«Зенит» второй год подряд завоевал чемпионское звание. Питерский клуб сделал это за четыре тура до финиша РПЛ, победив в гостевом матче «Краснодар» (4:2). Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев высказал свое мнение об этом успехе команды Сергея Семака.

«Чемпионский для гостей матч предсказуемо получился результативным – так и должно быть, когда оба соперника играют в атаку и располагают впереди сильными исполнителями. Но итоговая победа «Зенита» полностью закономерна и в чемпионате, и в этом матче (4:2), — рассказал «Главной Ставке» Евгений Ловчев. -«Краснодар» делает ставку на зрелищный комбинационный футбол по всему полю, а у «Зенита» преимущество по составу. Он очень ровный и в каждой линии есть по меркам нашей Премьер-лиги звезды. Если сравнить суммарное мастерство игроков, то у «Зенита» заметное преимущество. Например, класс нападающих гостей намного выше защитников «Краснодара».

Отметил также Ловчев и дополнительный козырь «Зенита» — сыгранность Артема Дзюбы с партнерами: «Взаимодействие уже отлажено до автоматизма, что позволяет постоянно создавать моменты и быстро завершать комбинации. Показательны два гола зенитовцев – Азмун и Сутормин, знали, где ждать мяч еще, когда он летел в сторону Дзюбы. Кроме четырех голов, «Зенит» мог забить и еще несколько мячей. В том числе вследствии фирменной комбинации, после передачи Лунева через все поле и скидки Дзюбы».

Результаты остальных матчей 26 тура: «Динамо» — «Арсенал» — 0:1, «Спартак» — «Тамбов» — 2:3, «Крылья Советов» — «Ростов» — 0:0, «Локомотив» — «Сочи» — 0:0, «Ахмат» — ЦСКА – 0:4, «Уфа» — «Урал» — 1:1, «Рубин» — «Оренбург» — 1:0.

«Зенит» имеет после 26 туров турнира РПЛ 62 очка. На втором месте располагается «Локомотив» — 49 баллов, на третьем «Краснодар» — 45.

Источник: Главная Ставка

Фото: твиттер РПЛ

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