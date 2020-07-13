Евгений Ловчев: «Даже если «Спартак» по итогам чемпионата упадет ниже 11-го места, я в перспективы Тедеско верю»

В чемпионате России состоялся 28-й тур. Главными его событиями, по словам известного в прошлом футболиста, а теперь эксперта Евгения Ловчева, стало поражение «Спартака» от «Сочи» (0:1), первая после рестарта победа «Краснодара» — над «Уралом» (3:0) и ничья «Уфы» с «Локомотивом» в Москве (1:1).

О «Спартаке»

«Даже если красно-белые по итогам чемпионата упадут ниже 11-го места, я в перспективы Тедеско верю. Чтобы по-настоящему оценить его в «Спартаке», нужно время, — заявил Евгений Ловчев Главной Ставке. — Шансы Доменико остаться повышает назначение генеральным директором Шамиля Газизова. Допускаю, что Леонид Федун готов опять рубануть с плеча, но Газизов убедит президента «Спартака» проявить терпение. Потому что и генеральному директору к Тедеско еще надо присмотреться».

О «Краснодаре»

«С пятой попытки «Краснодар» одержал первую победу после возобновления чемпионата. Победу полностью закономерную. «Быки» сыграли в своем стиле и доказали, что когда у них получается фирменный комбинационный футбол, избежать обилия моментов у своих ворот невозможно. Ничья «Локомотива» снова вернула судьбу второго места в руки «Краснодара». Три победы в трех оставшихся матчах гарантируют «быкам» серебряные медали и участие в групповом турнире Лиги чемпионов», — убежден Евгений Ловчев, сообщает Главная Ставка.

О «Локомотиве»

«В матче с «Уфой» «Локомотив» столкнулся с плотной и хорошо организованной обороной и снова оказался бессилен в позиционной атаке. Да и при быстрых атаках остроты и слаженности было маловато. Вообще, с понятием «игра» действия футболистов «Локомотива» не ассоциируются. Это больше похоже на зарабатывание очков, — отметил Ловчев. — Поэтому и от встречи следующего тура «Локо» с ЦСКА интересного футбола я не жду. На этот матч «Локомотив» мог выходить без мыслей о турнирном результате, уже обеспечив второе место. В итоге же дерби может стать матчем за бронзу, ожидаю, что соперники будут больше работать на результат, чем думать о красивом футболе. Но самоотдача футболистов будет максимальной, возросшая значимость предстоящего матча хороша для интриги».

Результаты матчей 27-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Тамбов» — 2:1, «Ахмат» — «Зенит» — 1:1, «Сочи» — «Спартак» — 1:0, «Локомотив» — «Уфа» — 1:1, ЦСКА – «Рубин» — 1:1, «Динамо» — «Крылья Советов» — 2:0, «Оренбург» — «Ростов» — 0:0, «Краснодар» — «Урал» — 3:0.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России. У команды Сергея Семака 66 очков (28 матчей). Далее в таблице идут: «Локомотив» — 51 (28), «Краснодар» — 48 (27), ЦСКА – 47 (28).

Источник: Главная Ставка

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