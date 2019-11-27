Евгений Ловчев: «Зенит» имеет шансы пройти дальше в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Лион». По мнению Ловчева, питерский клуб «однозначно победит».

«Здесь «Зенит» имеет шансы пройти дальше в Лиге чемпионов. А «Лион» – это команда не оборонительного плана. Вообще, во Франции нет таких команд как «Атлетико» или «Ювентус», которые стоят сзади и выигрывают за счет хороших контратак», — говорит Евгений Ловчев.

«Лион» будет открываться, атаковать, и у «Зенита» будут возможности. Более того, это концовка первой половины сезона, и для того, чтобы уйти на зимнюю паузу в хорошем настроении, «Зенит» себя однозначно победит. Ставлю на победу питерцев, их успех во втором тайме», — делает известный в прошлом футболист.

После четырех туров «Зенит» занимает третье место в группе G. У команды Сергея Семака – 4 очка. Соперник зенитовцев в ближайшей встрече располагается на второй позиции с 7 баллами. Лидирует в квартете «РБ Лейпциг» с 9 баллами. Замыкает группу «Бенфика» — 3 очка.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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