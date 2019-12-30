Евгений Ловчев: «Желаю в 2020 году всем  болельщикам чаще радоваться успехам и сильнее заряжаться оптимизмом!»

Известный советский футболист, лучший игрок 1972 года, эксперт «Лиги Ставок» Евгений Ловчев поздравляет всех любителей футбола с Новым годом!

Благодаря сборной России мы провожаем год в позитивном настроении. Сборная избавила нас от дополнительных переживаний, гарантировав участие в чемпионате Европы еще до завершения отборочного цикла. Поражение от Бельгии хорошей картины не испортило, только снова показало, что сейчас эта команда находится на другом уровне.

Зато восемь остальных матчей мы закономерно выиграли, доказав, что средних соперников уже можем побеждать постоянно. Показатель прогресса сборной России и рейтинг ФИФА, в котором мы уже стабильно находимся в четвертом десятке, а ведь был период, когда упали на 70–е место!

Особо отмечаю успехи национальной команды потому, что в первую очередь по ее игре и результатам судят о футболе страны в целом. Прогресс нашей сборной позволяет снова убедиться, насколько верным и дальновидным решением стало назначение Станислава Черчесова 3,5 года назад.

Накануне Нового года я желаю всем нам всегда замечать хорошее, что происходит в нашем футболе, чаще радоваться успехам, сильнее заряжаться оптимизмом!

К сожалению, пока у нас очень много негатива. Околофутбольные разговоры порой затмевают сам футбол, вместо него ведется поиск внешних врагов, случаются противостояния среди болельщиков. Но для меня футбол – это все. Я уже больше полувека живу футболом и у меня с ним ассоциируется любой клуб, независимо от прописки и достижений. Поэтому всем поклонникам нашей любимой игры, всем болельщикам, тренерам, футболистам, руководителям, всем, кто о футболе пишет и рассуждает, пожелаю в Новом году единства.

С наступающим, дорогие друзья!

Источник: «Главная Ставка»

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