Федор Смолов дебютировал за «Сельту», но его команда все равно проиграла

Форвард Федор Смолов провел первый матча за «Сельту». Российский нападающий принял участие во встрече 22-го тура с «Валенсией» (0:1).

29-летний Федор Смолов вышел на замену на 78-й минуте, заменив другого нападающего – уругвайца Габриэля Фернандеса. Это произошло сразу после того как «Валенсия» открыла счет – отличился Солер после неразберихи в штрафной «Сельты».

За время, которые Смолов провел на поле, он нанес один удар по воротам, который был заблокирован защитником, а также отдал четыре передачи, три из них оказались точными. Всего россиянин в своей дебютной встрече играл 17 минут, с учетом компенсированного арбитром времени.

«Валенсия», за которую выступает еще один россиянин – Денис Черышев, не принимавший участие в матче, после победы над «Сельтой» поднялась на четвертое место. У «летучих мышей» 37 очков после 22 игр.

Федор Смолов неожиданно перешел в «Сельту» из «Локомотива». Российский нападающий был отдан в аренду испанскому клубу до конца сезона, по неофициальной информации у Смолова обострились отношения с главным тренером «Локомотива» Юрием Семиным. В нынешнем чемпионате РПЛ Смолов провел 14 матчей, отметившись 3 мячами и 3 голевыми передачами.

Новый клуб Федора Смолова борется за выживание в Ла Лиге. «Сельта» занимает 18-е место с 17 очками. Причем, в последних 14 играх команда одержала всего одну победу. Лидирует в испанском чемпионате «Реал», который накануне одолел «Атлетико» (1:0).

В следующем туре «Сельта» сыграет с «Севильей», игра состоится в Виго 9 февраля. «Севилья» занимает третье место в Ла Лиге.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: твитер ФК «Сельта»

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