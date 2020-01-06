Федор Смолов может стать «попугаем», а еще он встречается с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов в первые дни 2020 года находится в центре внимания. Вначале стало известно, что 29-летний футболист встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина – Марией Юмашевой, а потом о том, что Смолов может перейти в худшую команду испанской Ла Лиги «Эспаньол».

«Попугаи» рассматривают кандидатуру Смолова в качестве второго выбора вслед за форвардом «Бенфики» 25-летним Раулем Де Томасом, воспитанником мадридского «Реала», сообщает Diario La Grada. «Эспаньол» борется за сохранение прописки в высшем дивизионе, занимая последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, на 4 очка отставая от спасительной 17-й строчки.

Федор Смолов имеет действующий контракт с «Локомотивом», который был подписан 9 августа 2018 года на 4 года, зарплата футболиста составляет 3 млн евро в год. «Смолов нужен нашей команде, — заявил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. – У нас уже СМИ продали всех и вся…»

«Я не могу ничего сказать. Просто я не знаю этой ситуации. Не могу комментировать», – сказал также главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

В нынешнем сезоне Смолов принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, забив 3 раза (1 – с пенальти) и отдав 3 результативные передачи, а также получив 1 желтую карточку.

Источник: еженедельник «Футбол»

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