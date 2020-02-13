Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге, а потом турнир ждет очень сложная реформа, но с премиальным фондом

Исполком Российского футбольного союза назвал место проведения финала Кубка страны в нынешнем году — Екатеринбург, а также утвердил реформу турнира с сезона-2020/21. Новая форма Кубка России будет очень запутанной, но зато появится премиальный фонд в 90 млн рублей.

Решающий матч нынешнего Кубка России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. В этом городе ранее уже проходила встреча такого ранга. Это произошло в 2012 году, когда «Рубин» победил московское «Динамо» (1:0). В нынешнем турнире в марта состоятся встречи ¼ финала: 4 марта встретятся «Ахмат» — «Зенит», «Шинник» — «Урал», «Спартак» — ЦСКА, а 5 марта сыграют «Химки» — «Торпедо».

Со следующего розыгрыша в Кубке России появится групповой этап, а у топ-клубов будет облегченный режим. К основному этапу турнира в соревновании останется 30 команд: 10 от ПФЛ, 10 от ФНЛ и 10 от Премьер-лиги. Из них составят 10 групп по 3 команды, которые сыграют в один круг. 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала. К ним там присоединятся 6 команд Премьер-лиги, игравшие осенью в еврокубках. А дальше по старой системе – на вылет.

Любопытно, что на первом этапе клубы РПЛ будут играть только в гостях – это придумано для того, чтобы небольшие города могли увидеть хорошие команды.

Кроме того, в Кубке России появятся премиальные в 90 тысяч рублей, которые будут распределены следующим образом:

— по 200 тыс рублей клубам ПФЛ за каждую победу на отборочном этапе;

— по 1 млн рублей клубам ФНЛ и ПФЛ за участие в основном группового этапе;

— по 1 млн рублей за выход в 1/8, 1/4 и 1/2 финала;

— 10 млн рублей финалисту;

— 25 млн рублей победителю.

Деньги в премиальный фонд Кубка дадут спонсоры, а решающие матчи собираются показывать на федеральных каналах бесплатно. Далее планируется продать ТВ-права турнира крупным российским каналам – Первому, ВГТРК и «Матч ТВ».

«Год назад мы рассматривали возможность встречи победителя Кубка России с командой, занявшей второе или третье место в чемпионате, и они бы разыграли путевку в Лигу чемпионов. Клубы данный подход не поддержали», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, что в сейчас победитель Кубка России получает прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Источник: КП

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