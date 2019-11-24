«Фламенго» завоевал Кубок Либертадорес, а Габриэль Барбоза стал лучшим бомбардиром турнира

В финале Кубка Либертадорес бразильский «Фламенго» обыграл аргентинский «Ривер Плейт» (2:1). Героем матча стал нападающий Габриэль Барбоза, сделавший дубль. Форвард «Фламенго» стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись 9 голами в 12 матчах.

Финал складывался неудачно для «Фламенго», до 89-й минуты в счете вел «Ривер Плейт», но потом Габриэль Барбоза дважды послал мяч в сетку. Права на 23-летнего Габриэла принадлежат «Интеру». Бразилец арендован «Фламенго» до конца этого года. Однако сам футболист не хочет возвращаться в Милан, «Интер» готов продать его за 22 млн евро.

ELE É ASSIM, ENTENDEU? O HOMEM. UM MONSTRO. UMA MÁQUINA. UMA BESTA ENJAULADA COM ÓDIO. ELE NÃO PARA! NUNCA! ELE VENCE E VENCE E VENCE! TE AMO, @gabigol ! #VencemosJuntos 📸: Alexandre Vidal/CRF pic.twitter.com/axXriHUmze — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2019

Победа в Кубке Либертадорес очень порадовала главного тренера «Фламенго» 65-летнего португальца Жорже Жезуша, он не скрывал своих эмоций: «Это самый важный трофей в моей карьере. Кубок Либертадорес для Южной Америки – это как Лига чемпионов для Европы. Победить могла любая команда. Теперь же мы постараемся выиграть чемпионат Бразилии, но это определенно был важнейший трофей. Когда я решил возглавить «Фламенго», многие люди, включая моих друзей и агента, со мной не согласились. Но я сделал свой выбор, не ориентируясь на мнение других людей. Мне нравится работать с «Фламенго». Я со многими подружился в Бразилии, и люди всегда здорово относились ко мне».

Ранее Жорже Жезуш работал в Португалии и Саудовской Аравии. С «Бенфикой» он трижды становился чемпионом Португалии, пять раз брал Кубок португальской лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Со «Спортингом» завоевал Кубок лиги и Суперкубок Португалии. С «Аль-Хилялем» побеждал в Суперкубке Саудовской Аравии.

«Фламенго» во второй раз в своей истории вышел в финал и второй раз выиграл трофей. «Ривер Плейт» играл в финале в 11-й раз, но выиграл турнир только четыре раза.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: твиттер «Фламенго»

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