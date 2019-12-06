«Фратрия» призывает фанатов всех клубов РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» — «Фратрия» призывает футбольных болельщиков провести акцию на матчах 19-го тура Российской Премьер-лиги: покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте каждой игры. Это заявление связано с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем предыдущего тура против «Зенитом» (0:1), проходившего в Санкт-Петербурге.

«1 декабря 2019 года мы, болельщики «Спартака», столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду, — говорится в сообщении «Фратрии». — Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам. Трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 года!»

Также в заявлении говорится: «Мы, болельщики «Спартака», обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд.

Болельщики «Локомотива» подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики «Зенита» столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле. Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, невзирая на возраст и клубные цвета».

«Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка. В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!

Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих. Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Поддерживать свою команду – не преступление!

Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда», – говорится в сообщении «Фратрии».

В 19-м туре РПЛ состоятся следующие матчи. 6 декабря (пятница). «Зенит» — «Динамо, «Арсенал — «Локомотив». 7 декабря (суббота): «Тамбов — Оренбург «Краснодар» — ПФК ЦСКА, «Ахмат» — «Уфа». 8 декабря (воскресенье): «Крылья Советов» — «Урал», «Сочи» — «Рубин», «Спартак» — «Ростов».

Источник: «Фратрия»

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