Футболисты «Реала» начали праздновать Рождество: Бэйлу подарили клюшку для гольфа, Менди – кирпич, а Йовичу – словарь испанского

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Футболисты «Реала» повеселились на рождественской вечеринке, которая прошла в одном из ресторанов Мадрида. Спортсмены вручили друг другу подарки со смыслом, сыграв в «Тайного Санту». К матчу с главным соперником – «Барселоной», игра с которой намечена на 18 декабря, футболисты королевского клуба подходят в хорошем настроении.

Полузащитник Гарет Бэйл, не большой любитель шумных сборищ, получил в подарок клюшку для гольфа. Инвентарь вручил валлийцу защитник Марсело. Гольф – главное увлечение Бэйла, за что его часто критикуют болельщики и тренеры. Как-то Бэйл даже заявил, что не хочет уходить из «Реала» и готов до конца контракта играть в гольф. После выхода сборной Уэльса на Евро-2020 форвард вместе с партнерами по команде сфотографировался с флагом, на котором была надпись «Уэльс, гольф, Мадрид. В этом порядке».

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Cena de equipo // Team dinner 🍽👌 #HalaMadrid

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Хавбеку Лукасу Васкесу презентовали гирю – несколько недель назад он сломал палец, уронив спортивный инвентарь себе на ногу. Форвард Лука Йович получил в подарок словарь испанского языка, поскольку испытывает трудности с его изучением. Полузащитники Браим Диас и Винисиус Жуниор стали обладателями игрушек, а защитник Ферлан Менди – кирпича. Марко Асенсио подарили ходунки — футболист испытывает проблемы с травмированным коленом.

Напомним, «Реал» набрал 34 очка в чемпионате Испании и делит первое место с «Барселоной», уступая каталонцам по дополнительным показателям. В Лиге чемпионов в своей группе мадридцы располагаются на второй позиции, вслед за «ПСЖ», при этом команда Зинедина Зидана уже гарантировала себе место в плей-офф.

Источник: Marca

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