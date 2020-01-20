Генсек РФС Александр Алаев: «Для игры 18 команд с ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют уровню РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал возможное расширение российской Премьер-лиги до 18 клубов. Общее собрание РПЛ выступило за увеличение команд участниц с сезона-2021/22, против проголосовали только «Зенит» и «Спартак».

«Работа по возможному изменению формата РПЛ идет давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола, — заявил Александр Алаев. -Мы понимаем, что для большинства клубов РПЛ, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей».

«Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей РПЛ уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить, — подчеркнул генсек РФС. — Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы»

Также Алаев отметил, что «Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню РПЛ»: «Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет»

«Не считаю, что из пирамиды российского футбола можно просто так взять и вынуть основной турнир, переформатировав его подобным образом. Подобные изменения затронут и ФНЛ, и ПФЛ, и Кубок России. Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-20/21, — рассказал генсек РФС. — Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах. В общем, вопросов много. Если РПЛ решит вынести свое предложение на исполком, который запланирован на февраль, то все вместе его обсудим».

Напомним, что на данный момент из РПЛ напрямую в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетают 15-я и 16-я команды, а клубы, занявшие 13-е и 14-е места, участвуют в стыковых матчах с третьей и четвертой командами второго по силе дивизиона национального футбола. Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За всю историю высшего дивизиона было четыре сезона, когда в турнире принимали участие более 16 команд. В 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году — 20 команд, которые были разделены на две группы.

Источник: Р-Спорт

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