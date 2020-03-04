Георгий Черданцев: «Для «Спартака» главное в этой части сезона – выиграть Кубок»

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА. Игра 1/8 финала Кубка России состоится 4 марта на «Открытии Арене».

«Абсолютно непредсказуемая игра. Фаворита нет. Я считаю, что после игры с «Динамо» «Спартак» выглядит даже более предпочтительно, чем ЦСКА», — заявил Георгий Черданцев.

«После 21 тура (где красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:0) небольшое психологическое преимущество именно у «Спартака». Плюс для ЦСКА главная задача – это Лига чемпионов, второе место и гарантированный бюджет. Понятно, что «Спартак» – это раздражитель. Но есть стратегические задачи. А для самого «Спартака» главное в этой части сезона – выиграть Кубок. Для Тедеско это будет великолепный результат. Резюмируя, у «Спартака» будет сверхнастрой. Мне кажется, игра получится голевой», — отмечает комментатор «Матч ТВ».

В остальных матчах ¼ финала Кубка России встречаются: «Ахмат» — «Зенит» (4 марта), «Шинник» — «Урал» (4 марта), «Химки» — «Торпедо» (5 марта).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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